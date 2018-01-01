Кто попал под новые санкции России против Украины: первые подробности

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Россия расширила санкции против Украины в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций. Такое уточнение сделали в российском правительстве после того, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании соответствующего постановления, передает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс.

"Списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций", — говорится в сообщении.

Там не уточняются имена украинцев, против которых Москва ввела специальные экономические меры. Их будут применять "в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц".

Напомним, санкции России против Украины предусматривают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества санкционных лиц на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

Следует отметить, что это не первые антиукраинские санкции России. 1 ноября 2018 года российский премьер Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

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