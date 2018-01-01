Не будем тащить старые проблемы в новый год: Лукашенко сделал неожиданное предложение Путину

Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

25 декабря в Москве проходят переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, главной темой которой является спорный энергетический вопрос. В ходе встречи Лукашенко неожиданно выразил уверенность, что им с Путиным удастся решить все проблемы, предложив главе Кремля не тащить старые проблемы в новый год, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

На данный момент уже прошел первый раунд переговоров российской и белорусской "команд", которые провели консультации по энергетическому вопросу.

"Да и мы с вами уже глубоко посвящены в те вопросы, которые надо сегодня решить. Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы, потому что это плохо, когда старые проблемы переходят в новый год", — предложил Лукашенко Путину.

В свою очередь Путин не уверен, что на этих переговорах Моске и Минску удастся достичь компромисса.

"Я сегодня предлагаю, даже если не делать какие-то окончательные решения, все-таки мы с вами договаривались, вместе послушать стороны. Ну а если договоримся, будет совсем хорошо. На мой взгляд, есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношения. Необходимо предпринять все, чтобы не было никаких сложностей на будущее", — заявил Путин, дав понять, что Москва не готова идти на требования Минска.

После этого Путин пригласил Лукашенко на рабочий обед, чтобы с глазу на глаз обсудить энергетический вопрос.

"Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги работали, потом дадим возможность делегациям еще пообщаться, а я хочу потом вас еще отдельно пригласить на обед рабочий, предновогодний", — сказал Путин перед перегорами с Лукашенко в Кремле.

Следует отметить, что значительная часть переговоров пройдет в формате "один на один". В ходе встречи Лукашенко и Путин будут обсуждать налоговый маневр России в нефтяной сфере, а также развитие Союзного государства, по поводу которого ранее выступал с обеспокоенностью президент Беларуси.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко выступил с заявлением о том, что Россия больше не братское государство для Беларуси.