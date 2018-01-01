Санта-Клаус облетел весь мир и доставил миллиарды подарков: опубликовано видео

Фото: facebook.com/noradsanta

24 декабря Санта-Клаус вылетел с Северного Полюса, чтобы доставить подарки детям во всем мире. За сутки он облетел всю планету и пролетел над территорией Украины, а сейчас возвращается обратно на Северный Полюс.

Видео полета Санта-Клауса на летающих санях опубликовала пресс-служба проекта Командования военно-космической обороны Северной Америки (NORAD), который ежегодно ведет трансляцию "новогоднего путешествия" Санты в реальном времени, сообщает ONLINE.UА.

Согласно данным на сайте проекта NORAD Tracks Santa, в 2018 году Санта-Клаус доставил более 7 миллиардов рождественских подарков по всему миру. Его сани пролетели также и над территорией Украины. Одной из последних остановок Санта-Клауса была на Гавайях — он смог не только передать подарки, но и поймать несколько волн перед тем, как улететь дальше.

Напомним, в США традиция отслеживать полет Санта-Клауса перед Рождеством появилась еще в 1955 году. Ее внедрил полковник Гарри Шоуп после того, как в рекламном объявлении с "номером Санта Клауса", по ошибке был указан телефон линии командования ВВС. В результате Шоупу пришлось всю ночь на службе отвечать на многочисленные звонки детей с вопросом о местонахождении Санты. После этого он попросил подчиненных ежегодно предоставлять детям информацию о том, где находится Санта-Клаус.

Организаторы проекта NORAD поддерживает эту традицию с помощью команды волонтеров, в которую входят как военные, так и гражданские лица. На протяжении суток, пока Санта-Клаус облетает планету, команда проекта отслеживает движение летающих саней Санты и сообщает эту информацию по телефону детям со всего мира.

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