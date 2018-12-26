Курс валют на сегодня 26 декабря - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 26 декабря - доллар не изменился, евро не изменился

  |  Экономика   |   Читати українською

На среду, 26 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 26 декабря цена доллара США составит 27 гривен 43 копейки. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 31 копейка.

В вторник, 25 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.4/27.35 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.27/31.21 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
Стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко
Стало известно, о чем договорились Путин и Лука...
Не будем тащить старые проблемы в новый год: Лукашенко сделал неожиданное предложение Путину
Не будем тащить старые проблемы в новый год: Лу...
Кто попал под новые санкции России против Украины: первые подробности
Кто попал под новые санкции России против Украи...
Эрдоган хочет срочно встретиться с Путиным: что случилось
Эрдоган хочет срочно встретиться с Путиным: что...
"Братство" России и Беларуси: у Путина сделали новое заявление о союзном государстве
"Братство" России и Беларуси: у Путин...
Россия расширила санкции против Украины
Россия расширила санкции против Украины
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги