Штаб ООС: боевики устраивают новые провокации на Донбассе

Штаб ООС: боевики устраивают новые провокации на Донбассе

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ситуация на Донбассе остается напряженной. В минувшие сутки в районе проведения ООС российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе поселка Золотое-4 на Попаснянском направлении — из минометов калибра 82 мм.

"Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Новотошковское, станица Луганская – на Луганском направлении и в районе города Авдеевка на Донецком направлении", — сказано в сообщении.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.Для подавления огневых провокаций противника, украинские подразделения применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 25 декабря один оккупант был уничтожен и двое ранены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в "ДНР" бьют тревогу из-за масштабного наступления ВСУ, которое Украина якобы готовит на Донбассе.

Источник: ONLINE.UA Теги: боевики, Донбасс, провокации, обстрелы
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