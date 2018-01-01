Стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко

Володимир Путін та Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о новой встрече, которая должна состояться до Нового года. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает ONLINE.UA со ссылкой на "БЕЛТА".

По ее словам, главы государств "договорились до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательства".

"В первую очередь это связано с желанием президента РФ глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения. Дата данной встречи будет согласована дополнительно", — сообщила Эйсмонт.

Планы Путина и Лукашенко встретиться еще раз до Нового года подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президенты обсудили весь спектр вопросов общей повестки дня. ... Среди наиболее актуальных тем, которые обсуждались сегодня, были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого РФ налогового маневра, поставки наших продуктов питания на российский рынок. Как итог — сближены позиции по всем вопросам", — заявила пресс-секретарь Лукашенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко выступил с заявлением о том, что Россия больше не братское государство для Беларуси.