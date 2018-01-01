Российские депутаты обратились к Путину с неожиданным предложением

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В ходе встречи депутатов Госдумы РФ с президентом Владимиром Путиным спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением проанализировать, насколько положения Конституции РФ "эффективны и не потеряли свою сущность", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Медузу".

"Закон, и даже такой основной закон, он не догма", — заявил спикер Госдумы.

К анализу Конституции Володин предложил привлечь судей КС, ученых и экспертов и отметил, что его нужно проводить, "ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения".

"Какие именно нормы Конституции могли "потерять свою сущность", из выступления Володина не понятно. По его словам, вопрос об актуальности Конституции "возникают в обществе" накануне памятных дат — таких, как недавнее 25-летие принятия документа", — пишет издание.

Реакция президента РФ на предложение Володина в эфире "России 24" не прозвучала.