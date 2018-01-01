Российские депутаты обратились к Путину с неожиданным предложением

Российские депутаты обратились к Путину с неожиданным предложением

  |  Мир   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В ходе встречи депутатов Госдумы РФ с президентом Владимиром Путиным спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением проанализировать, насколько положения Конституции РФ "эффективны и не потеряли свою сущность", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Медузу".

"Закон, и даже такой основной закон, он не догма", — заявил спикер Госдумы.

К анализу Конституции Володин предложил привлечь судей КС, ученых и экспертов и отметил, что его нужно проводить, "ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения".

"Какие именно нормы Конституции могли "потерять свою сущность", из выступления Володина не понятно. По его словам, вопрос об актуальности Конституции "возникают в обществе" накануне памятных дат — таких, как недавнее 25-летие принятия документа", — пишет издание.

Реакция президента РФ на предложение Володина в эфире "России 24" не прозвучала.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко выступил с категоричным заявлением в адрес Путина по выборам в Украине. Он заявил, что российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины — это решение примет украинский народ.

Источник: ONLINE.UA Теги: Конституция, Владимир Путин, депутаты, РФ
Новости других СМИ
Еще один известный американский политик может уйти в отставку из-за Трампа
Еще один известный американский политик может у...
Глава Пентагона выступил с последним словом
Глава Пентагона выступил с последним словом
Эксперт: упрощенная процедура предоставления украинцам гражданства РФ - это блеф
Эксперт: упрощенная процедура предоставления ук...
Стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко
Стало известно, о чем договорились Путин и Лука...
Штаб ООС: боевики устраивают новые провокации на Донбассе
Штаб ООС: боевики устраивают новые провокации н...
Назван "Человек года" по версии Google
Назван "Человек года" по версии Google
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи