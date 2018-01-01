Глава Пентагона выступил с последним словом

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, который подал в отставку, выступил с последними словами перед американскими военными и поздравил их с Рождеством, передает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Post.

Мэттис подчеркнул, что с момента основания США, американские военные не всегда имели возможность отпраздновать Рождество, поскольку воевали и защищали демократию.

"Я хочу поблагодарить всех ребят и девушек, которые держат линию обороны в 2018 году на суше, в море или воздухе, и сохраняют веру. Желаю вам счастливого Рождества и пусть хранит вас Бог", — сказал глава Пентагона.

Джеймс Мэттис — американский военнослужащий, главнокомандующий Центрального командования США (2010-2013), командующий Межвидового командования вооруженных сил США (2007-2010), верховный главнокомандующий объединенного командования ОВС НАТО по трансформации (2007-2009). До этого — командир 1-го экспедиционного корпуса морской пехоты США и 1-й дивизии морской пехоты. Генерал в отставке. 1 декабря 2016 года избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении номинировать Мэттиса на должность министра обороны.

Напомним, недавно в Министерстве обороны США заявили, что в последнее время вооруженные силы Китая увеличили количество операций с использованием бомбардировщиков, "тренируясь наносить удары" по США и их союзникам.

Как сообщал ONLINE.UA, в Пентагоне заявили, что военные США и НАТО могут не успеть остановить российские войска в случае их вторжения в Польшу и страны Балтии.