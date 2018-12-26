В Варшаве утверждают, что Украина и Польша стали единым экономическим организмом

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Посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы имеем постоянно растущие показатели двусторонней торговли. А кроме того, имеем активное присутствие украинских граждан в Польше, которые приезжают работать или учиться. Мы уже имеем ситуацию, когда Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом", — отметил Пекло.

По его мнению, Польша уже не может обеспечить свое экономическое развитие без украинских работников.

"Зато деньги, которые пересылают домой эти работники, являются важным фактором поступления валюты в Украину. Эти люди получают также опыт, который впоследствии пригодится дома, например – для создания собственного бизнеса. И это выгодно для обеих сторон", — считает посол.

По его словам, негативные оценки двусторонних отношений базируются исключительно на одном аспекте – оценках исторических событий.

Как сообщал ONLINE.UA, в Польше запускают уникальный проект EdWork, который поможет студентам из Украины, Беларуси, Молдовы и России найти легальную работу в стране.