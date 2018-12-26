В Варшаве утверждают, что Украина и Польша стали единым экономическим организмом

Посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы имеем постоянно растущие показатели двусторонней торговли. А кроме того, имеем активное присутствие украинских граждан в Польше, которые приезжают работать или учиться. Мы уже имеем ситуацию, когда Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом", — отметил Пекло.
По его мнению, Польша уже не может обеспечить свое экономическое развитие без украинских работников.
По его словам, негативные оценки двусторонних отношений базируются исключительно на одном аспекте – оценках исторических событий.
Как сообщал ONLINE.UA, в Польше запускают уникальный проект EdWork, который поможет студентам из Украины, Беларуси, Молдовы и России найти легальную работу в стране.