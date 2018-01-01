Размещение новых ядерных ракет в Европе: как отреагировала Германия

Гайко Маас (фото — flickr.com)

Глава МИД Германии Гайко Маас заявил, что Германия будет противостоять размещению в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Zeit.

"Европа ни в коем случае не должна превратиться в площадку дебатов о наращивании вооружений. Размещение новых ракет средней дальности встретит широкий сопротивление в Германии", — сказал Маас.

Как известно, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не вернется к его выполнению. Глава Кремля Владимир Путин в ответ заявил, что США не предоставили никаких доказательств нарушения Россией договора.

Путин также пригрозил зеркальным ответом, если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и разместят новые ракеты в Европе.

Напомним, недавно Маас заявил, что широкий диалог по вопросу ограничения ядерных вооружений является необходимым, пока процесс еще можно контролировать. Он подчеркнул, что ни одна европейская страна не может стать ареной спирали ядерного вооружения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше не существует и мир может "спасть спокойно".