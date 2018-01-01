Агент СБУ: скандальная Поклонская рассмешила сеть новой эпатажной выходкой

Агент СБУ: скандальная Поклонская рассмешила сеть новой эпатажной выходкой

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Наталя Поклонська (фото — ru.wikipedia.org)

Скандально известная экс-прокурор Крыма, которая поддержала аннексию полуострова, Наталья Поклонская записала новогоднее поздравление, сидя на лошади. Этот ролик за считанные часы стал хитом сети, а также спровоцировал появление многих мемов.

Видео депутат российской Госдуме опубликовала у себя в Instagram.

Под постом накопилось немало остроумных комментариев, а потом "полетели" и фотожабы.

"Агент СБУ Поклонская празднует Рождество 25-го декабря вместе со странами НАТО и Украиной", — пишут пользователи сети в комментариях.

Агент СБУ: скандальная Поклонская рассмешила сеть новой эпатажной выходкой (1)

Напомним, в Украине Наталью Поклонскую, "главу" оккупированного Крыма Сергея Аксенова и "спикера парламента" Крыма Владимира Константинова обвиняют в госизмене. В связи с этим они подали жалобу в Европейский суд по правам человека, считая, что Украина нарушает статью Европейской конвенции о защите прав и основных свобод.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Наталья Поклонская вновь вышла замуж. Ее избранником стал 47-летний руководитель аппарата уполномоченного по правам человека, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Источник: ONLINE.UA Теги: поздравления, видео, Наталья Поклонская, меми
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