Агент СБУ: скандальная Поклонская рассмешила сеть новой эпатажной выходкой

Скандально известная экс-прокурор Крыма, которая поддержала аннексию полуострова, Наталья Поклонская записала новогоднее поздравление, сидя на лошади. Этот ролик за считанные часы стал хитом сети, а также спровоцировал появление многих мемов.

Видео депутат российской Госдуме опубликовала у себя в Instagram.

Под постом накопилось немало остроумных комментариев, а потом "полетели" и фотожабы.

"Агент СБУ Поклонская празднует Рождество 25-го декабря вместе со странами НАТО и Украиной", — пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, в Украине Наталью Поклонскую, "главу" оккупированного Крыма Сергея Аксенова и "спикера парламента" Крыма Владимира Константинова обвиняют в госизмене. В связи с этим они подали жалобу в Европейский суд по правам человека, считая, что Украина нарушает статью Европейской конвенции о защите прав и основных свобод.