Прогноз погоды в Украине на четверг - 27 декабря

Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо.— Джером Джером
Погода на завтра в Киеве
В четверг в Киеве весь день будет пасмурно, небольшой снег. Температура на протяжении дня будет колебаться от -3 до 0°C.
Ночью 0°C. Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.
Утром -2°C. Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.
Днем -2°C. Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.
Вечером -3°C. Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоды на завтра в городах Украины
- Харькове — прогноз погоды на 27 грудня
- Виннице — прогноз погоды на 27 грудня
- Хмельницком — прогноз погоды на 27 грудня
- Черкассах — прогноз погоды на 27 грудня
- Киеве — прогноз погоды на 27 грудня
- Львове — прогноз погоды на 27 грудня
- Запорожье — прогноз погоды на 27 грудня
- Бердянске — прогноз погоды на 27 грудня
- Ужгороде — прогноз погоды на 27 грудня
- Одессе — прогноз погоды на 27 грудня
- Ровно — прогноз погоды на 27 грудня
- Днепре — прогноз погоды на 27 грудня
- Тернополе — прогноз погоды на 27 грудня
- Житомире — прогноз погоды на 27 грудня
- Херсоне — прогноз погоды на 27 грудня
- Чернигове — прогноз погоды на 27 грудня
- Луганске — прогноз погоды на 27 грудня
- Донецке — прогноз погоды на 27 грудня
- Луцке — прогноз погоды на 27 грудня
- Ивано-Франковске — прогноз погоды на 27 грудня
- Кропивницком — прогноз погоды на 27 грудня
- Сумах — прогноз погоды на 27 грудня
- Симферополе — прогноз погоды на 27 грудня
- Кривом Роге — прогноз погоды на 27 грудня
- Мариуполе — прогноз погоды на 27 грудня
- Николаеве — прогноз погоды на 27 грудня
- Полтаве — прогноз погоды на 27 грудня
Прогноз погоди в Харькове на завтра
На протяжении дня температура будет от -10 до -1°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.
Температура утром -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -10°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Виннице на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до 0°C
Температура ночью 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.
Температура днем 0°C (пасмурно). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Хмельницком на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +1°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.
Температура утром 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.
Температура днем 0°C (пасмурно). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 97%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Черкассах на завтра
На протяжении дня температура будет от -3 до 0°C
Температура ночью 0°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -3°C (пасмурно). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Львове на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +5°C
Температура ночью +2°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +5°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Запорожье на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до +1°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 91%. Ветер 7 м/c.
Температура утром 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -1°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Бердянске на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +2°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 94%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +2°C (облачно, снег). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +1°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 79%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -1°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Ужгороде на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +4°C
Температура ночью +3°C (пасмурно). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Одессе на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +3°C
Температура ночью +2°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 75%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 68%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно). Относительная влажность 75%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Ровно на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +1°C
Температура ночью 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 94%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 98%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Днепре на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до 0°C
Температура ночью 0°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Тернополе на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +3°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 95%. Ветер 8 м/c.
Температура утром 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 93%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +3°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Житомире на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до 0°C
Температура ночью 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 97%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Херсоне на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +2°C
Температура ночью +1°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно). Относительная влажность 69%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером 0°C (пасмурно). Относительная влажность 69%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Чернигове на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до -1°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Луганске на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до 0°C
Температура ночью -2°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 87%. Ветер 6 м/c.
Температура утром 0°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 89%. Ветер 7 м/c.
Температура днем -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Донецке на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до -1°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, сильный снег). Относительная влажность 92%. Ветер 6 м/c.
Температура утром -2°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 90%. Ветер 7 м/c.
Температура днем -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -7°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Луцке на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +2°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 94%. Ветер 8 м/c.
Температура утром 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +2°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 98%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +4°C
Температура ночью +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 8 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 81%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером +4°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Кропивницком на завтра
На протяжении дня температура будет от -3 до 0°C
Температура ночью 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -3°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Сумах на завтра
На протяжении дня температура будет от -10 до -1°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 94%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 1 м/c.
Температура днем -8°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 1 м/c.
Температура вечером -10°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 1 м/c.
Прогноз погоди в Симферополе на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +2°C
Температура ночью +2°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 85%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +1°C (облачно, сильный снег). Относительная влажность 96%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +1°C (облачно, снег). Относительная влажность 90%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 82%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра
На протяжении дня температура будет от -3 до 0°C
Температура ночью 0°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -1°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 81%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -3°C (пасмурно). Относительная влажность 81%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Мариуполе на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +1°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 92%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.
Температура днем 0°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 78%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Николаеве на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +2°C
Температура ночью +1°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.
Температура днем +2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 73%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером 0°C (пасмурно). Относительная влажность 73%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Полтаве на завтра
На протяжении дня температура будет от -9 до -1°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.
Температура утром -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 8 м/c.
Температура днем -5°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -9°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 84%. Ветер 8 м/c.
Погода в Украине и Мире на 5 дней