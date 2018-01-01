В ЕС не понимают, зачем им Сербия, которая дружит с Россией

Александар Вучич (фото — kremlin.ru)

Переговоры Сербии с Евросоюзом об интеграции страны продолжаются 15 лет и уже преодалели значительное количество преград. Впрочем, четыре года Сербия ожидает решения Европейской комиссии относительно так называемой "главы 31" переговорного процесса, в которой речь идет о безопасности, обороне и внешней политике. А все из-за тесных отношений Сербии с Россией, передает ONLINE.UA со ссылкой на Novosti.

"Главными блокировщиками в переговорах Сербии относительно членства в Евросоюзе являются страны Балтии и Польша, которые выступают против открытия нового раздела из-за пророссийской политики Сербии. В частности, в июле 2018 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Литва еще не предоставила свое мнение относительно "раздела 31" и это не позволяет двигаться дальше. А по неофициальной информации, Литва предлагала выставить Сербии условия, которые бы удовлетворили все стороны переговоров. В переводе с языка дипломатии это означает "пересмотреть уже подготовленные документы и переписать их", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Сербия неоднократно заявляла, что никогда не введет и не поддержит санкции против России, зато будет развивать военное сотрудничество с Москвой.

Как сообщал ONLINE.UA ранее президент Сербии заявил, что всегда поддерживал и продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, поскольку Киев никогда не делал ничего против Сербии.