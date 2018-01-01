"Словно младенец": Тина Кароль "подловили" без макияжа

Тіна Кароль (фото — instagram.com/tina_karol)

Поклонники украинской певицы Тины Кароль опубликовали в сети фото артистки без макияжа. Эти фотографии поразили других фанатов, которые не устают любоваться естественной красотой Тины, передает ONLINE.UA.

Певицу "поймали" поклонники в аэропорту Борисполь. Звезда сделала два снимка с фанатами. На Кароль был белый свитер и серебристая куртка с белым мехом. А вот макияжа на певице не было совсем, что и отметили пользователи Сети.

Фанаты засыпали Кароль комплиментами о том, как молодо она выглядит. Одни предположили, что ей 18 лет, а другие "обвинили" в незаконности молодеть с годами.

"Словно младенец: такая нежная белоснежная кожа и наивный взгляд; нельзя быть настолько красивой; на это лицо можно смотреть вечно; наша Тина — маленький ангел; самая красивая женщина на планете; Тина, я тебя обожаю; красавица и умница", — пишут поклонники певицы в комментариях к фото.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала в соцсети архивное видео 2000 года. Этот ролик шокировал ее фанатов, которые не узнали певицу в молодости.