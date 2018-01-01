В Латвии бьют тревогу из-за приближения разведывательного корабля РФ

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Национальные вооруженные силы Латвии сообщают, что в исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали появление российского разведывательного корабля, передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter ведомства.

"В исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6 морских миль от государственной границы 25 декабря зафиксировали российский разведывательный корабль "Юрий Иванов", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что военные корабли и самолеты РФ после начала конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии. При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик призвал американского лидера Дональда Трампа привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Азовском море.