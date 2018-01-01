ФИФА планирует жестко наказать РФ - первые подробности

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ФИФА планирует наказать Российский футбольный союз за участие двух российских клубов в турнире, который проводился в оккупированном Крыму, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что 2 года назад саратовский "Сокол" и махачкалинский " Анжи-2 " приняли участие в так называемом зимнем кубке Крыма по футболу. Все матчи проходили на территории оккупированного полуострова. По данным Телеграмм канала "Мутко против", в РФС подтвердили получение официального уведомления относительно расследования этой ситуации. "В международной федерации футбола уверены, что участие двух российских клубов в крымском турнире было согласовано футбольным союзом. И если ФИФА сможет это доказать, то РФС ждут санкции и очень серьезные", – сказано в сообщении.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу второй раз в истории выиграла сборная Франции. Она обыграла в финале сборную Хорватии со счетом 4:2. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что его команда показала очень качественную игру и именно поэтому смогла завоевать Кубок мира.