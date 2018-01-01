Украина предлагает России большое рождественское освобождение

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Вице-спикер Верховной Рады, один из представителей Украины в ТКГ в Минске Ирина Геращенко сообщила, что Киев предложил России провести великое освобождение в канун Рождества, передает ONLINE.UA.

"Украинская сторона в ТКГ предложила провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы , чтобы еще раз попытаться сблизить позиции в вопросе освобождения заложников. Мы передали конкретные предложения, списки и предложили совершить великое освобождение в формате 22-22, 39-11 и 33-8 5 января, в канун Рождества", — написала она.

Геращенко указала, что в настоящее время Украина не получила ответа от РФ и представителей ОРДО. По ее словам, боевики ОРДЛО называют подобные предложения Киева "пиар-акцией".

"Понимаю, что марионеткам Кремля все инициативы Украины Кремль приказывает называть "пиар — акцией", но для 150 людей , которые сегодня содержатся в тюрьмах РФ, Украины и на временно оккупированных украинских территориях Донбасса, для их семей 5 января могло бы стать самым счастливым днем", — написала она.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской тюрьме в Лабытнанги, написал письмо российской правозащитнице Татьяне Щур, в котором пожаловался на российских тюремщиков и выразил надежду на то, что его услышат в Европарламенте 12 декабря на церемонии вручения премии "За свободу мысли" имени Сахарова.