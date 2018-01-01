У Путина наконец-то объяснили расширение санкций против Украины

У Путина наконец-то объяснили расширение санкций против Украины

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Фото — kremlin.ru

Вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил, что расширение санкций Россией в отношении Украины стало реакцией Москвы на действия Киева после инцидента в Керченском проливе, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Не мы приняли санкционную риторику, не мы реализуем антироссийские санкции, но не отвечать мы тоже не можем. На последние решения, которые Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, мы приняли свой ответ. Попали под санкции украинские парламентарии, олигархи, все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой", — сказал Силуанов.

Он также добавил, что санкции включают в себя различные ограничения и замораживание активов, которые есть в России, запрет на расчеты, замораживание счетов в банках.

"Мы считаем, что это адекватная реакция на те ограничения, которые вводятся в отношении России. Собственно, мы и дальше так будем отвечать", — резюмировал Силуанов.

Напомним, ранее в Кремле нашли еще одну "вескую причину", которая блокирует возможность "урегулирования кризиса" в Украине. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Киев вмешивается в дела церкви, и это создает новые препятствия для решения уже существующих проблем.
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Украина, Азов, санкции
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