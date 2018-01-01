"Люблю вас!": рождественские фото Дженнифер Лопес взорвали сеть

Популярная певица Дженнифер Лопес отпраздновала Рождество вместе с семьей. На своей странице в Instagram Джей Ло опубликовала серию снимков с празднования, которые набрали немало лайков и комментариев, передает ONLINE.UA.

Красавица отметила Рождество с родственниками и возлюбленным Алексом Родригесом. На фото они показали очень трогательные семейные моменты: открывание подарков, угощения друг друга и теплые объятия. Что интересно, все члены семьи надели удобные домашние пижамы в клетку.

"Желаю вам всем веселого Рождества. Люблю вас", – написала Джей Ло в подписи.

"Вы просто идеальная пара; эти фото переполнены теплом и заботой; как романтично; Джей Ло всегда неотразима; как же ему повезло, счастливо Рождества нашей красавице; интересная идея для празднования; в их доме так уютно; сколько подарков — наверное, это все для Дженифер", — пишут фанаты в комментариях к фото.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что певица и актриса Дженнифер Лопес со своим возлюбленным посетила игру Red Sox на стадионе Fenway. Сидя в VIP-ложе, певица сняла селфи-видео — за считанные часы оно собрало миллион просмотров.