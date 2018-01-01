Порошенко рассказал, когда состоятся выборы Президента Украины

Украинский глава Петр Порошенко сообщил, что президентские выборы в Украине, несмотря ни на что, все же состоятся 31 марта 2019 года, как и было запланировано ранее.Такое заявление он сделал во время заседания СНБО, на котором обсуждался вопрос продления режима военного положения, передает ONLINE.UA.

"Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года. Я об этом заявляю", – подчеркнул он.

Украинский лидер подчеркнул, что эта дата является постоянной, и ничто на нее не повлияет. Как пример он привел дни, когда Украина будет отмечать Рождество, или когда ей предоставят Томос об автокефалии.

"Выборы президента Украины точно состоятся 31 марта. Это так же точно, как и то, что Рождество нашей православной церкви – 7 января. И так же точно, как то, что накануне, в святой вечер, Украина получит Томос", – добавил Порошенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко выступил с категоричным заявлением в адрес Путина по выборам в Украине. Он заявил, что российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины — это решение примет украинский народ.