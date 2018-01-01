Путин рассказал, что гарантирует безопасность России

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковая система Авангард будет обеспечивать безопасность России на десятилетия вперед, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

Указано, что Министерство обороны РФ по поручению Путина провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН с позиционного района Ясный по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

"Новый вид стратегического оружия в мире появился у нас и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед", — заявил Путин.

В пресс-службе Кремля добавляют, что возможности испытуемого крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.