Путин рассказал, что гарантирует безопасность России

Путин рассказал, что гарантирует безопасность России

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковая система Авангард будет обеспечивать безопасность России на десятилетия вперед, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".
 
 Указано, что Министерство обороны РФ по поручению Путина провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН с позиционного района Ясный по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.
 
"Новый вид стратегического оружия в мире появился у нас и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед", — заявил Путин.
В пресс-службе Кремля добавляют, что возможности испытуемого крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.
"В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок сделал вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона", — говорится в сообщении.
Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, гарант, авангард, оружие
Новости других СМИ
В РФ просят "любой" статус для русского языка в Украине
В РФ просят "любой" статус для русско...
Украина предлагает России большое рождественское освобождение
Украина предлагает России большое рождественско...
У Путина наконец-то объяснили расширение санкций против Украины
У Путина наконец-то объяснили расширение санкци...
В ЕС не понимают, зачем им Сербия, которая дружит с Россией
В ЕС не понимают, зачем им Сербия, которая друж...
Размещение новых ядерных ракет в Европе: как отреагировала Германия
Размещение новых ядерных ракет в Европе: как от...
В Варшаве утверждают, что Украина и Польша стали единым экономическим организмом
В Варшаве утверждают, что Украина и Польша стал...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги