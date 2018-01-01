Сценарист "Один дома": в фильме был маленький "обман"

Маколей Калкін (фото — flickr.com)

Американский актер и сценарист Сет Роген рассказал, что в фильме "Один дома" знаменитая сцена с поставщиком пиццы, и ряд других, содержат "обман". В первой и второй частях герой смотрит отрывок фильма "Ангелы с грязными душами", которого на самом деле не существует, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Independent.

Указано, что ряд эпизодов из воображаемого фильма были сняты специально для сцен "Один дома".

"Также Роген отметил, что существует фильм "Ангелы с грязными лицами" 1938 года. Брутальные эпизоды вымышленной ленты создавались, как аллюзия к этому фильму. Заявление сценариста расстроило многих поклонников картины, которые верили в существование фильма. Сцена с ней является одной из наиболее цитируемых", — сказано в сообщении.

Напомним, недавно сеть заполонил ролик от Google, в котором Маколей Калкин сидит за знаменитым столом и ужинает полуфабрикатами в ожидании грабителей. За несколько дней видео набрало более 18 миллионов просмотров.