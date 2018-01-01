В РФ просят "любой" статус для русского языка в Украине

В РФ просят "любой" статус для русского языка в Украине

  |  Политика   |   Читати українською
Марія Захарова (фото — wikipedia.org)

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила,что Россия требует "хоть какого-то статуса для русского языка в Украине, потому что на нем говорит "большинство", передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"На русском языке говорит большинство страны. На нем разговаривают руководители городов, представители правительства, журналисты, и не могут ему предоставить хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась, в том числе, с использованием этого языка", – считает Захарова.

Кроме того, она напомнила, что недавно в Верховной Раде состоялся круглый стол, посвященный массовым нарушением прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе посягательством на свободу слова, совести, собраний, а также нарушением прав на обучение на родном языке. Пресс-секретарь МИД России назвала эту ситуацию "анекдотичной".

"Очевидно, украинские законодатели считают, что нынешняя политика собственной власти в отношении национальных меньшинств, а она на деле сводится к отказу в осуществлении базовых прав – а именно жить, опираясь на свою культуру, традиции, родной язык – может сойти, пожалуй, за некий эталон, поэтому они пытаются научить и другие государства, – заявила Захарова.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова цинично прокомментировала заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о европейских принципах относительно продления санкций против России. Российская дипломатка язвительно намекнула, что у Европы нет принципов.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Украина, русский язык, Мария Захарова
Новости других СМИ
Путин рассказал, что гарантирует безопасность России
Путин рассказал, что гарантирует безопасность Р...
Украина предлагает России большое рождественское освобождение
Украина предлагает России большое рождественско...
У Путина наконец-то объяснили расширение санкций против Украины
У Путина наконец-то объяснили расширение санкци...
В ЕС не понимают, зачем им Сербия, которая дружит с Россией
В ЕС не понимают, зачем им Сербия, которая друж...
Размещение новых ядерных ракет в Европе: как отреагировала Германия
Размещение новых ядерных ракет в Европе: как от...
В Варшаве утверждают, что Украина и Польша стали единым экономическим организмом
В Варшаве утверждают, что Украина и Польша стал...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги