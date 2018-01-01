В РФ просят "любой" статус для русского языка в Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила,что Россия требует "хоть какого-то статуса для русского языка в Украине, потому что на нем говорит "большинство", передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"На русском языке говорит большинство страны. На нем разговаривают руководители городов, представители правительства, журналисты, и не могут ему предоставить хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась, в том числе, с использованием этого языка", – считает Захарова.

Кроме того, она напомнила, что недавно в Верховной Раде состоялся круглый стол, посвященный массовым нарушением прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе посягательством на свободу слова, совести, собраний, а также нарушением прав на обучение на родном языке. Пресс-секретарь МИД России назвала эту ситуацию "анекдотичной".

"Очевидно, украинские законодатели считают, что нынешняя политика собственной власти в отношении национальных меньшинств, а она на деле сводится к отказу в осуществлении базовых прав – а именно жить, опираясь на свою культуру, традиции, родной язык – может сойти, пожалуй, за некий эталон, поэтому они пытаются научить и другие государства, – заявила Захарова.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова цинично прокомментировала заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о европейских принципах относительно продления санкций против России. Российская дипломатка язвительно намекнула, что у Европы нет принципов.