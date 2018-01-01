Супермодель Джиджи Хадид показала, как выглядела в детстве

Джіджі Хадід (фото — flickr.com)

Американская супермодель Джиджи Хадид опубликовала свое детское фото с Рождества, на котором изображена вместе с сестрой Беллой, матерью и Санта-Клаусом. Фотографию красотка опубликовала на своей Instagram-странице, передает ONLINE.UA.

За сутки забавная фотография набрала более 1,5 миллиона лайков, а также сотни комментариев и отзывов.

На фото Джиджи и Белла Хадид сидят на руках у Санта-Клауса и держат в руках рождественские леденцы.

"Какие же они милые; почти не изменилась; Джиджи такая милая на этом фото, я тоже люблю такие сладости; невероятные красотки: мамочка у них просто волшебная", — пишут фанаты в комментариях к фото.

Напомним, Джиджи Хадид родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе, в семье бизнесмена Мохамеда Хадида и экс-модели Йоланди Хадид. Мать девушки имеет нидерландские корни, отец — палестинец.Свою карьеру Хадид начала еще в возрасте двух лет — ее заметил Пол Марчиано, дизайнер и соучредитель бренда Guess. Несколько лет Джиджи позировала для линии «Baby Guess». Теперь она ангел Victoria’s Secret, посол косметического бренда Maybelline.