Штаб ООС: боевики на Донбассе понесли немалые потери

Штаб ООС: боевики на Донбассе понесли немалые потери

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ситуация на Донбассе остается напряженной. За прошедшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций ОС в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", — отметили в штабе.

Опорные пункты украинских войск обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески и в районе населенного пункта Гнутово.

"Для подавления огневых провокаций противника, украинские подразделения применяли дежурные огневые средства", — подчеркнули в пресс-центре.

По данным разведки, 26 декабря два оккупанта были уничтожены и один ранен.

В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пищевик.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Донбассе все военные части боевиков переведены в полную боевую готовность.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, обстрелы, боевики, ВСУ
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