Украина расширила санкции против РФ - первые подробности

Украина расширила санкции против РФ - первые подробности

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Фото: pixabay.com

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввела дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации. Данное решение было принято на заседании 26 декабря, передает ONLINE.UA.

"Решено поддержать введение санкций, прежде всего, относительно юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины", — говорится в сообщении.

Председатель парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский утверждает, что после технической доработки список опубликуют. По его словам, под санкции попали причастны к обстрелу украинских кораблей, "персоны, которые фальсифицируют уголовные дела против украинских моряков", а также депутаты Государственной Думы, в частности от партии "Единая Россия".

Как известно, недавно Штаты внесли в санкционные списки шестерых физических лиц и три организации за содействие в поставках нефти, в частности иранской, сирийскому правительству. Речь идет о 3 российских организациях: "Мир бизнес банк", компании Global Vision Group и "Промсирьеимпорт". Также санкции наложили на первого заместителя гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрея Догаева.

В США убеждены, что Россия и Иран устроили схему, по которой поставляли миллионы баррелей нефти в Сирии и сотни миллионов долларов, чтобы косвенно финансировать боевиков ХАМАС и "Хезболла". Собственно "Промсирьеимпорт" обеспечил поставки иранской нефти в Сирию.
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российская экономика рискует войти в рецессию в следующем году, если Соединенные Штаты введут дополнительные антироссийские санкции.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, РФ, Азов, санкции
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