Военный: новый акт агрессии России в отношении Украины будет более жестоким

Если РФ снова нападет на Украину, то этот случай будет намного тяжелее, чем предыдущий на Азове, следовательно, Киеву снова придется вводить военное положение.Таким мнением поделился участник боевых действий на Донбассе, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Глеб Бабич, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

Он отметил, что после захвата россией украинских кораблей вблизи Керченского пролива новый акт ее агрессии будет намного жестче.

"Это был первый случай, когда они открыто применили оружие против наших военнослужащих. Если подобное произойдет в следующий раз, поверьте, тогда будет более тяжелый случай, и нам придется вводить это положение", – считает воин.

Бабич добавил, что введение военного положения помогло Украине отработать взаимодействие и совместную подготовку оперативного резерва номер один, и в результате эта подготовка продемонстрировала очень высокие результаты.