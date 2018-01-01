Шокирующие цифры: сколько россиян верят в начало войны в 2019 году

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Более 34% россиян уверены, что в 2019-м году их президент Владимир Путин начнет вооруженный конфликт с соседней страной, передает ONLINE.UA.

Кроме того, указано, что каждый пятый (19 %) верит в то, что Кремль будет воевать с американцами или целым блоком НАТО.

"Больше чем половина (57%) от 2019-го ожидают экономический кризис. При этом, 20% не верят в обострение ситуации на Северном Кавказе. 44% уверены, что в 2019-м по стране прокатятся массовые протесты. И лишь 15 процентов верят в то, что в России пройдет государственный переворот", — сказано в сообщении.

Отметим, ранее на вопрос "Какие из перечисленных событий 2018 уходящего года вы считаете важнейшими?" 47% россиян ответили "открытие Крымского моста". 46% назвали пенсионную реформу в стране, 37% — выборы президента РФ и 36% — проведение Чемпионата мира по футболу в России.

Напомним, недавно стало известно, что количество граждан РФ, которые сожалеют о распаде Советского Союза, достигло 66%. Стоит отметить, что до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что больше половины украинцев готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках — это подтверждают данные опроса.