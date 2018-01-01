"Нас используют": Трамп выступил с резонансным заявлением

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не могут выполнять роль "мирового жандарма" из-за того, что Америку "используют" другие страны. С данным заявлением он выступил во время визита в Ирак, передает ONLINE.UA со ссылкой на USA Today.

"США больше не могут выполнять роль мирового жандарма", — подчеркнул глава Белого дома.

По его мнению, несправедливо, когда Соединенные Штаты и их Вооруженные силы используются другими странами для собственной защиты. Кроме этого, он заверил, что решение о постепенном выводе войск из Сирии — правильное.

"Я с самого начала говорил, что цель нашей боевой миссии — отобрать ИГИЛ опорные пункты...Восемь лет назад мы объявили, что посылаем туда военных на 3 месяца, но так и остались там. А теперь мы делаем правильные вещи и доведем это до конца", — сказал Трамп.

Как сообщал ONLINE.UA ранее власти США жестко раскритиковали Организацию Объединенных Наций, обвинив суд ООН в неэффективности и политизированности. Администрация Дональда Трампа сообщила о выходе из двух международных соглашений после того, как Иран и Палестинская автономия подали в Международный суд ООН жалобу на политику Соединенных Штатов.