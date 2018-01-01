ВСУ взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе

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Вооруженные силы Украины взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе. Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков, передает ONLINE.UA.

"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории (Донбасса) были освобождены. Практически вся "серая зона" освобождена и взята под контроль", – сказал Бирюков в эфире одного из украинских телеканалов. Стоит заметить, что время от времени украинские военные на Донбассе вынуждены были проводить операции по занятию некоторых территорий, чтобы лишить российские оккупационные силы возможности осуществлять обстрелы. В штабе Операций Объединенных сил отчитывались, что во время таких событий украинские бойцы не нарушали минских соглашений.

Напомним, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе есть территории, подконтрольные и неподконтрольные Украине, а есть загадочная "серая зона". Понятие "серая зона" в Украине появилось в 2014 году, после того как были подписаны минские соглашения. "Серой зоной" называется нейтральная территория по обе стороны линии фронта. В некоторых местах ее ширина составляет несколько километров, в других – всего 200-300 метров.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия привела в оперативную готовность армию для наступления на Украине, что подтверждают данные военной разведки.