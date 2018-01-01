В США рассказали, когда Россия может напасть на Украину

Россия может нарастить вооруженную агрессию в Украине во время новогодних и рождественских праздников. Кремль может подло использовать это время для своего нападения, ведь мир будет отвлекаться на празднование. Такое мнение высказали американские аналитики Джон Хербст и Майкл Карпентер, передает ONLINE.UA со ссылкой на Newsweek.

"Москва любит устраивать агрессивные атаки, когда мир не обращает внимания. Она вторглась в Афганистан в течение Рождественских праздников в 1979 году и атаковала Грузию во время сезона отпусков в августе", — говорят в США.

Аналитики отметили, что сезон праздников и отставка министра обороны США Джеймс Мэттиса создали идеальные условия для наступления Кремля.

"Слабая реакция Запада на эскалацию Москвой войны против Украины, когда она захватила украинские корабли, также повышает вероятность нового удара Кремля. Так же как и беспорядок в Вашингтоне и отставка Мэттиса", – добавил он.

Заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер подчеркнул, что может вырасти обострение в противостоянии за контроль над Азовским морем.

"Россияне хотят полного доминирования над Керченским проливом и Азовским морем, а украинцы не хотят отдавать контроль над своими территориальными водами и свободу прохождения через пролив, и это их право. Поэтому потенциал эскалации большой", – подчеркнул Карпентер.

Как сообщал ONLINE.UA, российские власти не ждут улучшения отношений с Украиной. Они уверены, что на Донбассе и в Крыму с украинской стороны якобы готовятся новые "провокации", в которых Киев "обвинит" Москву.