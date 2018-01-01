Илон Маск сообщил украинцам хорошую новость

Ілон Маск (фото — flickr.com)

Бизнесмен Илон Маск сообщил о появлении в Украине станций Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей. Об этом он написал в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канаде и Китаю", — написал Маск, прикрепив карту пунктов подзарядки.

Также предприниматель добавил, что станции будут находиться по всей Европе, в том числе и в Украине.

"Supercharger охватит 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", — резюмировал он.

Так, в следующем году в Украине должны появиться станции Tesla Superchargers — в селе Опарипси в Ровенской области и в Житомире.

Напомним, недавно Маск презентовал уникальный скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. По его словам, здесь сможет использоваться любой автономный электромобиль, а не только Tesla.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что суд США утвердил мировое соглашение между Комиссией по ценным бумагам и компанией Tesla Inc., согласно которой Илон Маск не сможет занимать пост председателя совета директоров в течение трех лет.