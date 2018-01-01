В Венгрии назвали главную задачу по Закарпатью

В Венгрии назвали главную задачу по Закарпатью

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Фото: pixabay.com

Правительственный уполномоченный министр Венгрии Иштван Грежа, ответственный за сотрудничество округа Саболч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, назвал главной задачей Будапешта законопослушность украинских венгров, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

 Он подчеркнул, что до свержения коммунистического режима государство не заботилось о соотечественниках за рубежом, но последние 30 лет эта политика изменилась.

"Наша задача — чтобы венгры на Закарпатье были законопослушными гражданами Украины, но при этом не чувствовали дискриминации. Уже более 1100 лет на этой территории постоянно живут венгры", — отметил он.

Грежа также сообщил, что Венгрия не нарушала международных соглашений относительно Украины, и между обоими государствами необходимо установить взаимопонимание.

"Очень важно, чтобы мы поставили точку в том, что дипломатические учреждения Венгрии никакие международные соглашения не нарушали. На последней встрече, которая состоялась в Милане между двумя министрами, мы передали образец соглашения относительно решения этих вопросов. Теперь ведем переговоры и дипломатические консультации. Эти две стороны могут договориться, альтернативы нет", — подчеркнул он.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что власти Венгрии поставили точку в скандале с назначением уполномоченного по делам украинского Закарпатья. Официальный Будапешт изменил название должности своего представителя в Украине, решение о чем было опубликовано в официальном издании Министерства юстиции Венгрии.

Источник: Радіо Свобода Теги: Венгрия, Украина, Закарпатье
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