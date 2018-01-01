Эпатажная Майли Сайрус вышла замуж - первые фото

23-го декабря известная певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт поженились. Пара пошла под венец в собственном имении. Влюбленные решили не привлекать излишнее внимание общественности, поэтому только ближайшие родственники и друзья стали очевидцами таинства бракосочетания, передает ONLINE.UA.

Невеста Сайрус сразу же опубликовала несколько красивых фото в своем блоге, подтвердив все слухи о бракосочетании с 28-летним актером. Перед камерой Лиам Хемсворт предстал в классическом черном костюме и белой рубашке с галстуком. А вот невеста выбрала белое платье от Vivienne Westwood, которая нежно оголяло плечи Майли Сайрус и подчеркивала стройную талию звезды. Певица отказалась от фаты и роскошных причесок, отдав предпочтение идеальной укладке волос.

Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться еще в 2009 году. Через 3 года отношений они решили пожениться. Однако всего за год пара изменила свое решение и рассталась. Однако в 2016 году певица и актер возобновили отношения.

Как сообщал ONLINE.UA, З0 ноября эпатажная американская поп-исполнительница Майли Сайрус и диджей Марк Ронсон представили новый клип, который недавно снимали в Киеве. Ролик появился на YouTube и за двенадцать часов его посмотрело почти полтора миллиона человек.