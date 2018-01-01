Возле Крыма Россия перехватила самолет-разведчик США: что случилось

Возле Крыма Россия перехватила самолет-разведчик США: что случилось

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Фото: wikipedia.org

27 декабря американский самолет-разведчик начал патрулирование вблизи оккупированного Крыма. Аппарат было перехвачено военно-воздушными силами России. Это подтверждают данные публичного сервиса Aircraft Spots, отслеживающий движение самолетов, передает ONLINE.UA.

"Самолет ВВС США RC-135V 64-14841 HARK51 был перехвачен российскими ВВС над Черным морем возле Крыма", – говорится в сообщении.

Впоследствии сервис возвестил, что американский самолет продолжил свое патрулирование.

К слову, Boeing RC-135 – это семейство крупных разведывательных самолетов, которые используются в США и Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Возле Крыма Россия перехватила самолет-разведчик США: что случилось (1)

Напомним, ранее военный самолет США провел многочасовую разведку у берегов Крыма. Во время полета над акваторией Черного моря морской разведчик ВМС США курсировал на расстоянии приблизительно 35 километров к югу от входа в Керченский пролив, а также совершил пролеты вблизи Севастополя и побережья Краснодарского края.

Одновременно с военным самолетом в районе Керченского пролива проводил разведку стратегический беспилотник американских ВВС, который также вылетел с базы Сигонелла. Его полет продлился около 4,5 часа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что стратегический разведывательный самолет американских ВВС RC-135V 3 ноября провел новую разведку у границ России. Самолет-разведчик максимально близко подлетел к границам Калининградской области со стороны Польши.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, США, Крым, самолёт, разведка
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