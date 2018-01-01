"Это настоящий мел": в Луганске люди жалуются на некачественные российские лекарства

Во временно оккупированном Луганске люди не перестают жаловаться на качество лекарств российского производства. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на свои анонимные источники, передает ONLINE.UA.

"Это не таблетки, а настоящий мел, никакого эффекта не дают, цены на них в два-три раза выше, чем в Украине", – рассказала жительница оккупированного Луганска Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

По словам женщины, среди ее знакомых увеличилось количество тех, кто заболел ОРВИ и гриппом за последнюю неделю.Другой собеседник издания рассказал, что в оккупированном городе можно найти и украинские лекарства, но они в разы дороже.

"Например, иммунофлазид в Украине можно купить в среднем за 200 грн, тут его перепродают за 1500 рублей (около 650 гривен, – ред.). Так они на нас зарабатывают", – подчеркнул он.

По информации издания, многие жители оккупированных территорий стараются покупать лекарства украинского производства в Станице Луганской.

"Кто-то сам едет, кто-то просит родственников. С чеками наши (украинские пограничники – ред.) пропускают, ничего не забирают, там нет проблем", – сообщил собеседник.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко заявил о планах Путина аннексировать и оккупировать всю Украину. Российская армия, по словам президента, держит сотни танков и самолетов наготове у украинских границ.