"Это настоящий мел": в Луганске люди жалуются на некачественные российские лекарства

"Это настоящий мел": в Луганске люди жалуются на некачественные российские лекарства

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Фото — flickr.com

Во временно оккупированном Луганске люди не перестают жаловаться на качество лекарств российского производства. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на свои анонимные источники, передает ONLINE.UA.

"Это не таблетки, а настоящий мел, никакого эффекта не дают, цены на них в два-три раза выше, чем в Украине", – рассказала жительница оккупированного Луганска Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

По словам женщины, среди ее знакомых увеличилось количество тех, кто заболел ОРВИ и гриппом за последнюю неделю.Другой собеседник издания рассказал, что в оккупированном городе можно найти и украинские лекарства, но они в разы дороже.

"Например, иммунофлазид в Украине можно купить в среднем за 200 грн, тут его перепродают за 1500 рублей (около 650 гривен, – ред.). Так они на нас зарабатывают", – подчеркнул он.

По информации издания, многие жители оккупированных территорий стараются покупать лекарства украинского производства в Станице Луганской.

"Кто-то сам едет, кто-то просит родственников. С чеками наши (украинские пограничники – ред.) пропускают, ничего не забирают, там нет проблем", – сообщил собеседник.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко заявил о планах Путина аннексировать и оккупировать всю Украину. Российская армия, по словам президента, держит сотни танков и самолетов наготове у украинских границ.

Источник: LIGA.net Теги: Луганск, лекарства, медицина, РФ
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