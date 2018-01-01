Наконец-то озвучены экономические показатели Украины в 2018 году

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Во время заседания Кабинета Министров 27 декабря Министр экономического развития и торговли Степан Кубив рассказал об экономических показателях Украины в 2018 году. По его словам, экономика Украины продолжила рост, прогноз остается позитивным, передает ONLINE.UA.

"По итогам года рост ВВП составит более 3%", — отметил министр. Это подтверждают и мировые партнеры: МВФ, ЕС, ЕК.

Он отметил, что украинская промышленность растет. За 11 месяцев 2018 года она выросла почти на 2% больше, чем за тот же период 2017 года.Химическое производство выросло на 19%, автомобилестроение — на 12%.

Экспорт за 10 месяцев 2018 года составил 39 млрд долларов. Капитальные инвестиции выросЛИ на 20% за 9 месяцев 2018 года.Уровень теневой экономики уменьшился на 3%, и составляет 32% от официального ВВП.

"Это говорит о макростабилизациИ и о том, что в Украине стало значительно легче вести бизнес", — подчеркнул Кубив.

Как сообщал ONLINE.UA ранее Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве заявил, что темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.