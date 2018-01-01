СБУ поймала российского разведчика

Работникам СБУ удалось задержать руководителя агентурной сети российской военной разведки, который действовал на территории Николаевской области.Об этом на брифинге рассказал представитель контрразведки СБУ Владимир Настюк, сообщает ONLINE.UA.

Задержанный оказался гражданином Украины с двойным гражданством. Был завербован Россией в оккупированном Севастополе и выезжал в Крым на встрече.

"В его задачи входили сбор и передача разноплановой информации с ограниченным доступом, прежде всего – о военные подразделения на территории Очаковского района Николаевщины", – сообщили в видеоролике, продемонстрированном на брифинге.

Отмечается, что главаря российских разведчиков поймали во время последнего выполнения его задачи. В доме злоумышленника провели обыски и нашли средства связи, накопители информации. Задержанному объявили о подозрении в государственной измене.

Отметим, недавно контрразведчики Службы безопасности задержали одного из участников боевых действий против украинских военных в составе незаконных вооруженных формирований на оккупированной Луганщине.