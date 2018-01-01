Мелания Трамп поразила необычным стильным образом

Американский лидер Дональд Трамп с женой Меланией отправились в американскую военную базу в Ираке. Первая леди в очередной раз поразила неожиданным образом, который не устают обсуждать фанаты ее стиля, передает ONLINE.UA.

Визит глава Белого дома и его очаровательная жена совершили 26 декабря. Дональд и Мелания поблагодарили американцев за работу и поздравили их с Рождеством и наступающим Новым годом.

Первая леди прилетела в Ирак в стильном и совсем неформальном наряде. Мелания встала перед военными в зеленых обтягивающих штанах и горчичном жакете с поясом от Виктории Бекхэм. Кроме этого, представительница Белого дома на день забыла про любимые туфли-лодочки, отдав предпочтение удобным ботинкам от Timberland.

Как сообщал ONLINE.UA, очаровательная первая леди США Мелания не устает удивлять сеть яркими фото с любимым мужем — американским лидером Дональдом Трампом. Немало американцев убеждены, что чета находится на грани развода, однако есть и те, кто называет эту пару — идеальной семьей.