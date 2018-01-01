Молдова и Грузия вступились за Украину

Молдова и Грузия вступились за Украину

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Фото — flickr.com

Молдова и Грузия осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе и Азовском море. Об этом сказано в совместной резолюции, подписанной Межпарламентской ассамблеей Украина — Молдова – Грузия, сообщает ONLINE.UA.

Указано, что страны требуют от России освободить украинских моряков и в очередной раз обвиняют Россию в аннексии своих территорий.В документе говорится, что военная атака России на украинские корабли, совмещенная с их конфискацией и похищением экипажей, является грубым нарушением международного права и принципов суверенитета и территориальной целостности государств.

"Эти действия являются продолжением российской политики военной агрессии, незаконной оккупации территорий Грузии, Молдовы и Украины, прямой аннексии территорий, на которые распространяется суверенитет этих государств, сохранение и расширение военного присутствия и установки незаконной границы в этих оккупированных и аннексированных территориях", — говорится в резолюции.

Межпарламентская ассамблея Украины, Молдовы и Грузии подтверждает безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также парламентарии требуют от России обеспечить свободное движение транспорта через Керченский пролив.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее в НАТО впервые прокомментировали агрессивные действия России в отношении украинских кораблей в Азовском море, заявив, что безоговорочно поддерживают Украину на фоне обострения ситуации.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Молдова, Грузия, РФ, Азов
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