Участники переговоров согласовали перемирие на Донбассе

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Украина готова придерживаться согласованного с 29 декабря перемирие на Донбассе. С данным заявлением выступил представитель Киева в контактной группе относительно Донбасса Евгений Марчук, передает ONLINE.UA.

"Сегодня мы подтвердили и заявили, что завтра с полуночи Украина обеспечивает полномасштабный режим тишины. Но мы отметили, что этот" режим тишины "необходимо максимально использовать для ремонта объектов критической инфраструктуры, которые повреждены", — сказал Марчук.

Стоит отметить, что согласование перемирия подтвердили в "ДНР".

"Заседание рабочей группы по вопросам безопасности в режиме видеоконференции завершилось. Стороны договорились о предварительной дате введения перемирия — с 1:01 29 декабря (по московскому времени). Надеемся, что Контактная группа примет компромиссную дату и выйдет с соответствующим заявлением в ближайшее время", — заявил представитель "ДНР" в рабочей группе по вопросам безопасности Алексей Никоноров.

Готовность соблюдать перемирие подтвердили также в "ЛНР".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что конфликт между Украиной и Россией может вновь обостриться на Донбассе и в оккупированном Крыму. В случае эскалации Россия будет предоставлять боевикам военную помощь.