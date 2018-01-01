Актер Маколей Калкин рассмешил сеть шуткой о фильме "Один дома"

Актер Маколей Калкин, который сыграл главную роль в киноленте "Один дома", рассмешил пользователей сети шуткой про своего героя Кевина Маккалистера. Маколей написал на своей странице в Twitter забавный пост про главного персонажа фильма, передает ONLINE.UA.
"Чувствую себя виноватым перед всеми грабителями, которые из-за меня не могут спокойно обчистить дом на Рождество", – пошутил со своего персонажа Калкин.
Стоит отметить,что недавно сеть взорвалась новостью о том, что
Комедия "Один дома" транслируется ежегодно перед рождественскими и новогодними праздниками чуть не в каждом доме. Так, история о мальчике Кевине, который спасает свой дом от 2 грабителей, стала одной из самых известных.
Как сообщает ONLINE.UA, киностудии 20th Century Fox и Disney решили осуществить мечту миллионов людей и снять сиквел к культовой киноленты "Один дома". Указано, что новая часть станет продолжением двух предыдущих, но никак не римейком. Над сценарием уже работают известные американские комики.