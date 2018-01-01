Актер Маколей Калкин рассмешил сеть шуткой о фильме "Один дома"

Маколей Калкін (фото — flickr.com)

Актер Маколей Калкин, который сыграл главную роль в киноленте "Один дома", рассмешил пользователей сети шуткой про своего героя Кевина Маккалистера. Маколей написал на своей странице в Twitter забавный пост про главного персонажа фильма, передает ONLINE.UA.

"Чувствую себя виноватым перед всеми грабителями, которые из-за меня не могут спокойно обчистить дом на Рождество", – пошутил со своего персонажа Калкин.

Стоит отметить,что недавно сеть взорвалась новостью о том, что 38-летний Маколей Калкин имел возможность повторить известные сценки из фильма "один дома". Актер снялся в рождественской рекламе гаджетов от креативного отдела Google.