Актер Маколей Калкин рассмешил сеть шуткой о фильме "Один дома"

Актер Маколей Калкин рассмешил сеть шуткой о фильме "Один дома"

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Маколей Калкін (фото — flickr.com)

Актер Маколей Калкин, который сыграл главную роль в киноленте "Один дома", рассмешил пользователей сети шуткой про своего героя Кевина Маккалистера. Маколей написал на своей странице в Twitter забавный пост про главного персонажа фильма, передает ONLINE.UA.

"Чувствую себя виноватым перед всеми грабителями, которые из-за меня не могут спокойно обчистить дом на Рождество", – пошутил со своего персонажа Калкин.

Стоит отметить,что недавно сеть взорвалась новостью о том, что 38-летний Маколей Калкин имел возможность повторить известные сценки из фильма "один дома". Актер снялся в рождественской рекламе гаджетов от креативного отдела Google.

Комедия "Один дома" транслируется ежегодно перед рождественскими и новогодними праздниками чуть не в каждом доме. Так, история о мальчике Кевине, который спасает свой дом от 2 грабителей, стала одной из самых известных.

Как сообщает ONLINE.UA, киностудии 20th Century Fox и Disney решили осуществить мечту миллионов людей и снять сиквел к культовой киноленты "Один дома". Указано, что новая часть станет продолжением двух предыдущих, но никак не римейком. Над сценарием уже работают известные американские комики.

Источник: ONLINE.UA Теги: шутка, сеть, Один дома, Маколей Калкін
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