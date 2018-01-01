В СБУ рассказали о деятельности агентов РФ в Украине

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Информаторы российской военной разведки действуют на территории всех юго-восточных областей Украины, а также Киевской области. С данным заявлением выступил представитель департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк, передает ONLINE.UA.

Он также отметил, что Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации "остается в авангарде агрессивной политики Кремля в отношении Украины"

"Именно представители Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации напрямую организовывали аннексию Крыма и переход под контроль России значительной части территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас, когда существенно укреплены Вооруженные силы Украины и силовые структуры, работа ГУ ГШ ВС РФ в значительной степени переформатирована на проведение глубоко законспирированных и долговременных операций. Их целью является подрыв обороноспособности нашей Украины и существенное ослабление всех сфер ее жизнеобеспечения", – заявил представитель контрразведки СБУ.

По его словам, постоянно используются откровенно диверсионные и террористические методы: похищения людей, подрывы, политические убийства и прочее.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее сотрудникам СБУ удалось задержать руководителя агентурной сети российской военной разведки, который действовал на территории Николаевской области.