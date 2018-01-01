Моника Беллуччи рассказала о лучшем комплименте для любой женщины

Моніка Беллуччі (фото — instagram.com)

Известная итальянская актриса и секс-символ Моника Беллуччи откровенно рассказала подробности из своей личной жизни и детства, а также призналась, что именно считает самым лучшим комплиментом для любой женщины, передает ONLINE.UA со ссылкой на Elle.

Красавица отметила, что ее первым украшением стало кольцо в знак вечной любви в 15 лет от бойфренда.