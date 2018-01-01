Моника Беллуччи рассказала о лучшем комплименте для любой женщины

Моника Беллуччи рассказала о лучшем комплименте для любой женщины

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Моніка Беллуччі (фото — instagram.com)

Известная итальянская актриса и секс-символ Моника Беллуччи откровенно рассказала подробности из своей личной жизни и детства, а также призналась, что именно считает самым лучшим комплиментом для любой женщины, передает ONLINE.UA со ссылкой на Elle.

Красавица отметила, что ее первым украшением стало кольцо в знак вечной любви в 15 лет от бойфренда.

"Лучший комплимент женщине выражается не в словах, а в поступках, которые мужчина делает, чтобы сделать ее счастливой", — говорит артистка.

Кроме того, она добавила, что ее очень вдохновляет актриса Мерил Стрип потому, что ей хватает мужества активно выражать свою позицию по важным вопросам.

Известно, что Моника проживает в квартире под номером четырнадцать и имеет прекрасные отношения с соседями. Кроме того, она любит организовывать ужины с друзьями у себя дома.

"Мой дом всегда открыт для друзей. Идеальный вечер – это ужин с самыми близкими, с бесконечными разговорами и громким смехом", — говорит красавица.

Как сообщал ONLINE.UA, главная красавица итальянского кинематографа Моника Беллуччи впервые попала в объективы папарацци со своим новым бойфрендом, который моложе нее на 18 лет. Фото за считанные часы стало хитом сети, ведь известная актриса довольно долго не афишировала свою личную жизнь.

Источник: ONLINE.UA Теги: Моника Беллуччи, комплімент, жінки, отношения
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