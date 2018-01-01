Неутешительный прогноз: эксперт объяснил, в какой стране может начаться третья мировая война

Неутешительный прогноз: эксперт объяснил, в какой стране может начаться третья мировая война

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Фото: pixabay.com
Местом начала новой мировой войны может стать Украина. Такой неутешительный прогноз сделал профессор Военного колледжа сухопутных войск США Роберт Фарли, передает ONLINE.UA со ссылкой на National Interest.
"Сегодня же, когда мощь Китая продолжает расти, а Россия решительно отвергает нормы международного порядка, перспектива конфликта между великими державами вновь стала реальной", — пишет эксперт.
Среди мест начала третьей мировой называется Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив, Корейский полуостров и "самое неожиданное место". Что касается Украины, то, как пишет эксперт, мир вспомнил о ней, когда инцидент в Керченском проливе обернулся атакой и захватом украинских военных кораблей.
"Независимо от того, кто спровоцировал этот инцидент — Россия или Украина (очевидно, что оба правительства сыграли в этом определенную роль) — это захват украинских кораблей вновь разжег напряженность в рамках того кризиса, который за последние несколько лет несколько утих", — пишет Фарли.
Он отмечает, что Россия, как видно, не очень заинтересована в том, чтобы нарушать статус-кво накануне выборов в Украине".
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, США, Третья мировая война, РФ
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