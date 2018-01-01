Украина получила большой кредит - появились подробности

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Министерство финансов пополнило госбюджет средствами от кредита в размере 349,3 млн евро, предоставленного Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Минфина.

"Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 млн евро в форме двух траншей: транша а в размере 53,2 млн евро со сроком погашения 4 года и транша в размере 296,1 млн евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по этому кредиту была использована часть гарантии в сумме 375 млн долларов в эквиваленте в евро из общей суммы гарантии Всемирного банка в размере 750 млн долларов.

Привлечение следующего кредита под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка ожидается в первом квартале 2019 года.