Украина получила большой кредит - появились подробности

Министерство финансов пополнило госбюджет средствами от кредита в размере 349,3 млн евро, предоставленного Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Минфина.
"Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 млн евро в форме двух траншей: транша а в размере 53,2 млн евро со сроком погашения 4 года и транша в размере 296,1 млн евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 года", — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что по этому кредиту была использована часть гарантии в сумме 375 млн долларов в эквиваленте в евро из общей суммы гарантии Всемирного банка в размере 750 млн долларов.
Привлечение следующего кредита под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка ожидается в первом квартале 2019 года.
Недавно стало известно, что Министерство финансов Украины намерено обсудить с миссией МВФ продолжения сотрудничества после окончания программы расширенного финансирования в марте 2019 года
Напомним, что НБУ ожидает получить от МВФ 2 млрд долл до конца 2018 года.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее председатель совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что кредиты Международного валютного фонда способствуют финансовой стабильности Украины, однако они не способны решить структурные проблемы экономики.