На Донбассе украинские бойцы взяли в плен боевика

На Донбассе украинские бойцы взяли в плен боевика

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ситуация на Донбассе остается напряженной, однако контролируемой. В течение 27 декабря Украина не понесла потерь в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, однако 1 военный получил ранения. При этом было ликвидировано 1 и ранены 2 боевиков российских оккупационных сил, и еще одного – украинские бойцы взяли в плен.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В целом в течение суток пророссийские боевики осуществили 8 обстрелов на Донбассе, 3 из которых – из запрещенного минскими соглашениями оружия.

"В частности, под вражеские обстрелы из минометов калибра 82 миллиметра попали позиции украинских военных вблизи Крымского и в районе Песков. А из минометов калибра 120 миллиметров оккупанты били в районе Гнутово.Опорные пункты бойцов ООС были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новозвановки, вблизи Авдеевки и Березовой, в районе Пищевика и Водяного", — сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что украинские военные применяли огневые средства для подавления огневых провокаций противника. С начала суток 28 декабря пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 миллиметра вблизи Новотошковскогокого и Гнутово.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что боевики "ДНР" начали готовиться к масштабному наступлению ВСУ.

 



Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, ВСУ, боевики, плен
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