Крымские оккупанты заявили, что построили ограждение от Украины

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"Власть" оккупированного Крыма утверждает, что закончила строительство сооружений протяженностью более 60 км с встроенными датчиками на границе с Украиной. Об этом сообщила так называемая служба ФСБ в Крыму, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Завершилось плановое строительство инженерно-технических сооружений и настройки сложной системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка... планирование и разработка заграждения начались в 2015 году, а полное окончание строительства и наладки аппаратуры — в декабре 2018 года", — сказано в сообщении.

Указано, что на заборе размещены сотни видимых и скрытых датчиков различных типов действия, оснащенных системами теленаблюдения и тепловизионной аппаратурой. При приближении "нарушителя" к изгороди датчики срабатывают и передают информацию с забора в виде звукового оповещения с отображением участка тревоги.

"Использование этих комплексов на крымском участке границы необходимо ввиду угроз – таких как попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма, попытки организации контрабанды оружия, боеприпасов, товаров и грузов, табачной и алкогольной продукции, наркотиков, психотропных веществ, нарушение госграницы и ее режима со стороны украинских граждан с хозяйственно-бытовыми целями", — пояснили оккупанты.

Как сообщал ONLINE.UA, так называемая "власть" Крыма скандально отреагировала на новую жесткую резолюцию Генассамблеи ООН, в которой осуждается нарушение Россией прав человека на оккупированном полуострове.