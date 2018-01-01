Маша Ефросинина похвасталась идеальной фигурой в роскошном платье

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой, позируя перед камерой в вечернем платье. Яркое фото она опубликовала на своей странице в Instagram — снимок за считанные часы собрала тысячи лайков и сотни комментариев. передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что недавно украинская красавица демонстрировала простой, но стильный зимний "лук", который покорил ее поклонников. А за несколько дней решила покорить сеть новым снимком в сексуальном вечернем платье.

Маша предстала перед поклонниками в длинном вечернем платье на коротком рукаве, полностью украшенном пайетками. Она повернулась к камере спиной, продемонстрировав красивый вырез сзади. На фоне сверкают маленькие украшенные елки, которые помещены в металлические ведра.

"Предновогодний вдох",– прокомментировала фотографию телеведущая.

"Нельзя быть такой идеальной; шикарная женщина, шикарное платье, шикарная атмосфера; вы моя любимая телеведущая; повезло вашему мужу; просто великолепная; у вас прекрасный вкус", — пишут поклонники в комментариях к снимку.

Как сообщал ONLINE.UA, популярная певица Дженнифер Лопес отпраздновала Рождество вместе с семьей. На своей странице в Instagram Джей Ло опубликовала серию снимков с празднования, которые набрали немало лайков и комментариев.