Маша Ефросинина похвасталась идеальной фигурой в роскошном платье

Маша Ефросинина похвасталась идеальной фигурой в роскошном платье

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Маша Єфросиніна (фото — instagram.com)

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой, позируя перед камерой в вечернем платье. Яркое фото она опубликовала на своей странице в Instagram — снимок за считанные часы собрала тысячи лайков и сотни комментариев. передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что недавно украинская красавица демонстрировала простой, но стильный зимний "лук", который покорил ее поклонников. А за несколько дней решила покорить сеть новым снимком в сексуальном вечернем платье.

Маша предстала перед поклонниками в длинном вечернем платье на коротком рукаве, полностью украшенном пайетками. Она повернулась к камере спиной, продемонстрировав красивый вырез сзади. На фоне сверкают маленькие украшенные елки, которые помещены в металлические ведра.

"Предновогодний вдох",– прокомментировала фотографию телеведущая.

Маша Ефросинина похвасталась идеальной фигурой в роскошном платье (1)

"Нельзя быть такой идеальной; шикарная женщина, шикарное платье, шикарная атмосфера; вы моя любимая телеведущая; повезло вашему мужу; просто великолепная; у вас прекрасный вкус", — пишут поклонники в комментариях к снимку.

Как сообщал ONLINE.UA, популярная певица Дженнифер Лопес отпраздновала Рождество вместе с семьей. На своей странице в Instagram Джей Ло опубликовала серию снимков с празднования, которые набрали немало лайков и комментариев.

Источник: ONLINE.UA Теги: Маша Єфросинина, платье, фигура, лук
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