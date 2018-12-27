УПЦ МП срочно созывает сборы в Киеве: что случилось

28 декабря в Киеве УПЦ Московского патриархата проведет епархиальное собрание священнослужителей на поддержку митрополита Онуфрия. Стоит отметить, что подобные собрания уже проводились во многих епархиях по всей Украине. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники, передает ONLINE.UA.

Как известно, после создания Православной церкви Украины глава УПЦ МП Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.

"Формальная задача сборов – публичное выражение поддержки митрополиту Онуфрию (обычно этот вопрос ставится на голосование в открытом режиме), о чем позже широко сообщается в публичной плоскости.Практика схожих собраний обусловлена процессом перехода УПЦ МП под юрисдикцию Православной церкви Украины. Особенно активно такие переходы происходят в Винницкой области, а также во Львовской и Тернопольской областях", — сказано в сообщении.

К слову, четкий юридический механизм таких переходов до сих пор не создали и он зависит от положений, которые будут обнародованы после 6 января – ожидаемого получения Украиной Томоса. До этого момента переходы важны больше с декларативной позиции. В свою очередь УПЦ МП надеется "подавить" эти процессы тематической информационной кампанией.

Напомним, на Объединенном соборе 15 декабря в Киеве произошло историческое событие для Украины — там объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Он уже объявил, что кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава УПЦ МП Онуфрий лишился титула митрополита Киевского — отныне он только митрополит Русской православной церкви в Украине.